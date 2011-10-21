〔美国经济〕政策传达是美联储当务之急--明尼亚波利斯联储总裁

路透明尼阿波利斯10月20日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称,如何有效传达美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策举措,是该央行当务之急.

在明尼苏达州经济教育委员会讲话时,柯薛拉柯塔并未谈论当前货币政策或经济前景,而是强调了美联储在政策传达方面的挑战日益上升,内部官员意见不同有时会造成投资者对未来政策举措的困惑.

柯薛拉柯塔是反对美联储最近两次宽松举措的三名联储决策者之一.他认为,美联储政策立场已经非常宽松,进一步放宽会向投资者传递错误信号.

"有效的政策执行需要得到公众支持,因此需要公众理解,"他说道,"而要公众理解政策决议,反过来就需要决策者与公众之间有明确的沟通.我认为,明确沟通的大部分责任在决策者身上."

美联储下次政策会议将在11月1-2日举行.(完)