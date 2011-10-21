《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日(II)

**国际商报**

--行业分析人士称,受上游生产成本增加、市场供需矛盾等因素影响,从长期来看,温和上涨将成为猪肉等农产品价格的总走势,但相对此前而言,农产品价格涨势将有所放缓.

--亚洲首个槽式太阳能-燃气联合循环发电站近日在宁夏动工,规划容量92.5MW(兆瓦),预计2013年10月建成投产.该项目由宁夏哈纳斯新能源集团投资22.5亿元人民币建设.

**东方早报**

--上海汽车(600104.SS)宣布,其首款自主品牌新能源量产车--荣威新750混合动力车正式上市.随後,荣威550插电式混合动力轿车和自主品牌纯电动轿车均将实现批量生产.

--继淘宝6月份一拆为三之後,阿里巴巴集团宣布,淘宝网旗下的团购平台"聚划算"将以公司化的形式独立经营,成为集团旗下的有一家独立子公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李然; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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