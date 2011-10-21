〔中美贸易〕政府与国会寻求妥善方案解决人民币汇率问题--贸易代表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿10月20日电---美国贸易代表柯克周四表示,奥巴马政府与国会一起寻找一个"深思熟虑的方案",以解决中国人民币CNY=汇率低估问题.
"政府将与国会合作,找出一个妥善的方案,"柯克对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.
不过,柯克拒绝透露白宫是否支持上周参议院通过的旨在迫使人民币升值的议案.
奥巴马政府对该议案尚未采取任何正式立场,不过警告称,任何立法行为都必须符合世界贸易组织(WTO)规则.
柯克表示,在解决与中国不公平贸易环境问题上,不要把所有注意力都放在人民币汇率问题上,这一点很重要.
"中国在许多其他方面也制造了不公平的竞争环境,比如执法不严和不尊重知识产权等.政府对工业进行补贴等做法也同样让人难以接受,"柯克称.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。