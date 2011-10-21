希拉里警告巴基斯坦断绝与武装组织的联系

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路透伊斯兰堡10月20日电---美国国务卿希拉里及军事和情报政要周四对巴基斯坦提出严正警告，要求该国政府断绝与武装组织的疑似联系。美国指责巴方支持武装组织，使原本不够和睦的美巴关系进一步恶化。

美国称，武装分子在阿富汗和巴基斯坦边境两边发动袭击，日益威胁到美方利益，而巴基斯坦对武装分子提供了帮助。希拉里带领的美国高官代表团在伊斯兰堡与巴方进行了会谈，并就上述问题向巴方施压。

美方一名高官在会谈後表示：“会议持续了四个小时，非常坦诚，讨论非常深入。”该官员并称，双方计划周五举行进一步会谈。

跟随希拉里出访的还有美国中情局局长彼得雷乌斯（David Petraeus）以及美国陆军参谋长登普西（Martin Dempsey）将军。本次访问显示，在阿富汗战争中主要三方之间的紧张关系加剧情况下，美方决心明确表达自己的立场。

参与会谈的巴方人员包括巴基斯坦总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）、陆军参谋长卡亚尼（Ashfaq Kayani）以及巴基斯坦三军情报局局长帕夏（Ahmed Shuja Pasha）。美方官员指责巴基斯坦三军情报局支持武装组织。

希拉里周四稍早访问喀布尔时称，现在是时候向巴基斯坦传递一个“清晰、明确的信号”，巴方必须加强努力帮助结束长达十年的阿富汗战争，并打击武装分子的巢穴。

希拉里称，“他们（巴基斯坦）必须参与到解决问题中来，这意味着，他们需要在自己的国土上消灭残杀本国国民、以及跨境对阿富汗实施暴行的恐怖分子。”

“我们会主动出击。我们也会举行谈判、帮助重建。他们要麽帮忙，要麽妨碍，我们不会停止努力。”她说道。（完）