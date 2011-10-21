〔全球政经〕日本首相料承诺参加美国牵头的贸易谈判--日本产经新闻

路透东京10月21日电---日本产经新闻周五报导称,日本首相野田佳彦11月将向美国总统奥巴马承诺,日本将加入由美国牵头的自由贸易协定规则制定的讨论,而且将放宽自我武器出口禁令.

该报纸援引多位不具名高阶政府官员称,野田佳彦将在11月12-13日夏威夷亚太领导人峰会上与奥巴马会晤时做出上述承诺.

受日圆走强打压的日本工商企业正推动该国加入跨太平洋夥伴关系协定(Trans-Pacific Partnership),但日本政府亦面临来自受高关税保护的农业领域的强烈反对.

产经新闻谈到,关于美国空军迁离冲绳驻地的计画,日本在寻找新址上未有太大进展,这让日本几乎别无选择,只能接受美国的提出的要求.

原则上,日本的武器出口禁令禁止该国的国防承包商参与跨国武器项目.而在国防预算趋紧的情况下,跨国武器项目,作为一种分散研究开发成本的武器生产方式,正越来越受欢迎.

日本防卫大臣一川保夫本月向路透表示,他预计一项可能放宽禁令的政府决定不久就将出台.

日本和美国曾在1996年达成协议,如果能寻得新址,他们就将关闭普天间基地.

在2009年日本民主党获胜的大选期间,时任该党党魁的鸠山由纪夫令美国空军基地撤离冲绳变得更加可期.

但因未找到合适的新址,日美去年同意遵守2006年研拟的计画,把普天间基地迁至冲绳人口不那麽稠密的区域,而这却惹怒了当地居民,因为他们认为美国空军基地带来了噪音、污染和犯罪.(完)