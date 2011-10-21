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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 09:18 BJT

《外汇动态》据称欧元买单聚集在1.3700-1.3650美元一线

0101GMT---欧元兑美元或将在1.3700美元附近获得支撑,据称大量欧元买单聚集在1.3700-1.3650美元一线.

欧元兑美元小时图阻力位于1.3840美元附近,这是周一所及约1.3914美元的一个月高位和周三日高1.3870美元拉出的下行趋势线切入位.

欧元兑美元EUR=较纽约尾盘下跌0.1%,至1.3772美元.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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