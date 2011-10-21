《热点透视》延期重组希腊债务会耗费纳税人更多资金

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记者 Neil Unmack 编译 梁睿雪

路透伦敦10月20日电---希腊需进行适当的债务重组.要使该国负债规模得到控制,民间债权人及欧元区各国政府所持的债务都要接受大幅减记.据热点透视最新计算,如果现在扣减,民间债权人将承担大部分损失.但如果欧元区拖延该问题,则纳税人损失会更大.

据政府预计,截至2011年底,希腊债务规模将达3,570亿欧元--超过希腊今年国内生产总值(GDP)预估值的160%.若要债务可持续,该比例应减半至80%左右,希腊才有喘息空间,来重组银行资本并为预算赤字融资.

有些债务会受到保护:国际货币基金组织(IMF)就是优先债权人,同时政客们也可能把希腊国库券排除在重组之外.政府需借助国库券来管理现金需求.如此一来,痛楚将由欧元区各国政府、欧洲央行及民间债权人分担.欧元区政府已向希腊借出530亿欧元资金,欧洲央行所持希腊公债规模或为450亿欧元,而馀下的2,230亿欧元债务则在民间债权人手中.

如果民间债权人现在接受60%的扣减,那欧洲政府与欧央行所持债务将需减记约50%,或470亿欧元左右.

政客们可能会尽量避免采取这种不受欢迎的举措,而选择自愿的债券以旧换新,如国际金融协会(IIF)所提出的协议.但这对减少希腊债务负担帮助甚微.

同时欧元区的敞口还会增加.到2012年底,欧元区和IMF还将向希腊再借出320亿欧元,来为其赤字和偿债提供资金.希腊政府另外还需再借714亿欧元,用以回购债务及提供在债券以旧换新协议中向民间债权人承诺的抵押品.希腊政府可能还会向银行业挹注更多资本.

如果民间债权人明年才接受60%扣减,那麽公共部门所持债务减记规模就不得不增加至67%,即损失1,200亿欧元,才能令希腊债务规模占GDP之比降至80%.

政府或通过延长偿债时间或削减利息来掩盖苦楚.即便这样,政客们也将苦于解释为何明知希腊债务难以为继,却仍把更多纳税人资金置于险境.(完)