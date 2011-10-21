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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 09:43 BJT

《外汇动态》海外基金逢低吸纳提振美元/韩元,但料在1,153面临阻力

0122GMT---海外基金逢低买入美元兑韩元KRW=KFTC,但阻力位料在接近10月13日低位的1,153.

多位交易员表示,当地投机客不愿加入买盘行列,因出口商料会在1,150上方卖出美元兑韩元.

周末欧盟(EU)峰会前,投资者亦持谨慎态度.

"若美元兑韩元升穿1,153,而且出口商没有入市,该货币对就将进一步攀升.但我认为不会出现这样的情况,"一位驻首尔的欧系银行交易员谈到.

美元兑韩元上涨0.3%至1,149.0,此前一度升至1,152.5.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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