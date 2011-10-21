美国是否会与後卡扎菲时代的利比亚保持距离？

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月20日电(记者 Missy Ryan/Phil Stewart)---利比亚前领导人卡扎菲之死或许给美国政府送来了急需的外交成果，但不大可能改变美国与利比亚适当保持距离的想法。

支持北约打击利比亚行动的欧洲国家领导人，对卡扎菲周四死于其家乡苏尔特感到欢欣鼓舞。卡扎菲之死标志着，西方支持的反卡扎菲武装与卡扎菲拥护者的血腥冲突宣告结束。

与此形成对比的是，美国政府则出言谨慎。美国军方领导人从一开始就对这第三场在穆斯林国家开打的战争心存疑虑，对于是否涉足这一与自己鲜有利益关系的国家，预算难题则更助长了美国的矛盾心态。

利比亚结束了逾40年的独裁统治，美国总统奥巴马向利比亚人民表示祝贺，但似乎有意保持距离，称建设利比亚未来的责任落在利比亚人民肩上。

"未来岁月将充满挑战与希望，美国人民祝愿利比亚人民幸福美好，"他向记者表示。

利比亚的政治过渡很可能充满变数，若欧洲国家不能提供足够的支持，或利比亚陷入内战，美国或将结束过去几个月扮演的支持性角色，被迫从幕後走到台前。

全球情报公司Stratfor的安全问题专家Kamran Bokhari称："对奥巴马政府来说，最理想的场景是，欧洲国家继续引领利比亚组建新政府，正如他们支持推翻旧政权时所做的那样。"

"但是，所思所想与实际结果是有区别的，"他表示，"各方会再次转向美国(寻找帮助)。"

可是，美国官员心里想的是，伊拉克前领导人萨达姆被捕、受审和被处死之後伊拉克发生的暴力失控局面，为此美国军队被迫驻守伊拉克数年，并付出了极大的财力和生命代价。

8月卡扎菲政府倒台和现在他的死去将进一步验证众所周知的"奥巴马理论"，根据该理论，美国一反在伊拉克和阿富汗战争中的做法，在利比亚问题上扮演了一个更温和的角色，不担当反利联盟的领导者。

现在在结束数月的流血冲突之後，利比亚新领导层在消除国内长期种族和部族纷争方面的能力如何，或许将决定美国未来在利比亚会扮演的角色。

美国国务卿希拉里在本周出访利比亚时明确表明，美方对利比亚如何建立一支统一的军队以及尽快建立法治、恢复秩序等诸多问题表示关切。

在卡扎菲独裁统治数十年之後，利比亚重建面临的另一个障碍就是缺乏强有力的政府机构，为重建铺平道路。

利比亚执政当局已经从卡扎菲政府接管了数十亿美元资产，美国政府希望对这样一个石油国家仅维持小幅资金援助。

不过，若欧洲国家因忙于应对自身财政危机，而疏于对利比亚进行强有力的帮助，或者美国感到提供援助将可能预防新政权的不稳定风险，美国的立场也许会发生改变。

美国利比亚商会的执行董事Chuck Dittrich表示："美国企业在任何市场都需要安全、透明和稳定，我认为这有助于利比亚结束过去四十年的梦魇。"(完)