〔日本经济〕日本央行下周可能调降经济成长预估,维持货币政策不变

* 事项:日本央行政策会议,半年度报告

* 时间:10月27日,利率决议料在0330-0530GMT公布

* 政策利率料维持在0-0.1%不变

* 没有新的宽松计划,除非欧盟峰会重击市场

* 日本央行料调降经济预估,维持经济复苏的看法

路透东京10月21日电---由于全球经济增速放慢,日本央行下周可能调降对经济的评估,但料维持货币政策不变,除非这周末的欧洲债务危机会谈令人失望,并引发市场动荡.

在欧债危机令市场持续紧张且全球经济放慢打压出口的情况下,许多日本央行官员对国内脆弱经济所面临的风险保持警觉.

但由于国际货币基金组织(IMF)估计今年全球经济成长4%,且3月地震及海啸之後的重建支出似在支撑内需,日本央行认为尚无切实证据显示前景急剧恶化.

如果周末欧元区关于债务危机的会谈引发市场动荡,通过增加资产购买来进一步放宽政策就成为可能.否则,在两个月前刚刚放宽货币政策之後,日本央行目前希望能够维持现状.

日本央行亦将发布新的半年度展望报告,提供对截至2014年3月新的三年经济和物价评估,这是货币政策决议的一项根据.

以下是政策会议的可能结果:

维持利率不变,调低成长预估,但维持经济复苏的观点

可能性:非常大

日本央行在7月发布的最新预测中,预计当前财年日本经济成长0.4%,截至2013年3月的下一财年经济成长2.9%.

央行将调低上述预估,使之更贴近民间部门的预测.路透访问的分析师预计本财年和下一财年经济料分别成长0.2%和2.2%.

此举尚不足以促使央行改变有关日本经济正走向温和复苏的看法.如果改变,将随即引来政策反应,而央行目前还不愿这麽做.

不过,央行将对来自国外,主要是欧洲的风险发出警告,可能暗示复苏的时机已从原先预计的最早今年秋季推迟到明年.

日本央行亦将估测2011和2012财年核心通胀将持稳在零附近,即便在2013财年升温,也将停留在远低于1%的水准,暗示直至那时利率都将维持在超低位.

市场反应:

股市可能因为失望情绪而短暂下跌,但跌势不会持久.市场将细察央行总裁白川方明的讲话,寻找短期内是否仍可能进一步放宽政策的线索.

放弃经济复苏的看法,增加资产购买

可能性:较小

日本央行坚持其复苏的预测,但也清楚不断增大的风险.如果欧债危机损及新兴亚洲--日本重要出口市场的经济成长,或引发全球性的信贷危机,日本将受到冲击.

一旦周日的欧盟峰会令市场大失所望,从而导致股市重挫或日圆在避险买盘推动下大涨,日本央行就准备采取行动.如果市场反应温和,那麽央行就希望能保留有限的政策选项以备来日.

任何政策放宽都可能采用进一步扩大央行15万亿(兆)日圆(1,950亿美元)资产购买计划的形式,其资产购买类型包括政府公债到民间债券不等.

市场反应:

债券收益率(殖利率)和日圆可能下跌,而股价或上涨,不过走势不会持续长久,因为市场一直预期央行在某个时刻会进一步增加资产购买.

放宽政策,采取更激进措施

可能性:非常小

日本央行将资产购买计划视为其重要的货币政策工具.但由于不能过多买入风险资产以免损害资产负债表的限制,央行再提高资产购买规模的机会可能只有一或两次.

因此央行在考虑替代措施.虽然日本央行不会重拾以往那种瞄准留在央行的储备的旧式量化宽松,但可能考虑加大公债的购买力度,接受存续期更长的债券,或者大幅提高购债规模.

眼下这不太可能,但如果日本面临严重的经济下滑,这就可能在今年稍晚或是明年成为一个政策选项.

市场反应:

此意外之举将打压债券收益率和日圆.(完)