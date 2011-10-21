更正:《热点透视》高市盈率绩优股物有所值

(更正:因译文有误,内文第二段及最後一段应为"全球前200大上市公司",非"全球股价排名前200的个股";第三段应为"估值低于均值的个股",非"股价低于均值的个股".)

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole 编译 程琳

路透伦敦10月20日电---尽管全球股市指数大跌反映出投资者极度焦虑不安,但个股估值仍是参差不齐.抄底估值较低的股票是一个选择.不过转投排名靠前的股票或许更有益于股票持有者.

汤森路透Starmine数据显示,全球前200大上市公司平均预估市盈率为11.5倍,就算去掉最高与最低值,其预估市盈率区间仍然很大.英国石油巨头BP(BP.L)基于未来12个月获利预估的市盈率为6倍,欧莱雅(OREP.PA)则高达将近18倍.

估值低于均值的个股当然会吸引抄底人士注意,尤其是当均值本身按历史水平看也不算高的时候.但摩根士丹利10月17日发布的研究报告认为,多一份付出就多一份收获,为高质量付出高价格对投资者而言是值得的.

这种情况是很常见,但也不会永恒不变.摩根士丹利回忆了1960年代备受追捧的"明星50股(Nifty Fifty)",这些公司都理应是高增长和低风险的,狂热人士声称凭这些公司的增长程度,任何估值都不为过.宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)、IBM(IBM.N)和宝丽来(Polaroid)PRD.N都在这个明星榜单中.

一段时间内情况都还不错.1964-1972年间,这50家上榜公司的获利增长都要优于国内同业,且股价每年跑赢大盘15%.但後来狂热人士变得过分了.在1973-1974年股灾前的牛市巅峰时期,这50支股票的市盈率超过了40倍.在1970年代末期,这些股票都跑输大盘.

当前市场看上去更像是1964年,而不是1972年.全球前200大上市公司中,前50家未来12个月平均获利将会增长20%.据Starmine估算,这些股票的预估市盈率平均达到13倍.即便分析师的预期过于乐观,新一代"明星50股"看上去还是有不错的投资价值.(完)