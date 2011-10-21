〔企业并购〕中信资源接受出价,博地能源接近成功收购Macarthur

路透悉尼10月21日电---美国煤业巨头博地能源BTU.N已经扫清了收购澳洲煤炭商Macarthur CoalMCC.AX的最大障碍,後者的大股东--中国的中信资源已经同意支持博地能源49亿澳元(50亿美元)的出价.

持有Macarthur四分之一股份的中信资源周五表示,已经接受博地能源每股16澳元的出价,尽管市场揣测中信资源一直在坚持索要更高的出价,或发起竞争性收购.

在获得中信资源同意之後,博地能源和其收购夥伴安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)将总共控制Macarthur逾49%的股份.当同意收购的股东股份达到50.01%时,他们可以宣布收购无条件进行.分析师认为这个比例目前看来有把握达到.

去年博地能源对Macarthur的收购在降低出价之後失败,因为政府出台一项新的矿业税.