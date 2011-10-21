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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 09:47 BJT

〔中国新债〕云铝股份下周五将发行2亿元中期票据,期限五年

路透北京10月21日电---中国云南铝业股份有限公司(000807.SZ)周五公告称,将于下周五(28日)在

银行间市场簿记建档发行2亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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云铝股份 5 2 5 10/28簿记建档 招商银行 AA 10/31 11/1

(000807.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

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