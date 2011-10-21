〔金属期市〕铜价反弹,市场关注周末欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月21日电---伦敦期铜周五走升,上日录得四周来最大单日跌幅.投资者关注周末欧盟峰会,寻求欧债危机解决进程的迹象.
0118GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升3.2%至每吨6,948美元,上日暴跌近7%.
上海期交所主力1月期铜合约SCFc3上涨0.8%至每吨51,360元人民币(8,043.22美元),上日则下跌5.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。