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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:00 BJT

〔金属期市〕铜价反弹,市场关注周末欧盟峰会

路透上海10月21日电---伦敦期铜周五走升,上日录得四周来最大单日跌幅.投资者关注周末欧盟峰会,寻求欧债危机解决进程的迹象.

0118GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升3.2%至每吨6,948美元,上日暴跌近7%.

上海期交所主力1月期铜合约SCFc3上涨0.8%至每吨51,360元人民币(8,043.22美元),上日则下跌5.5%.

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