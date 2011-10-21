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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 09:57 BJT

〔中国新债〕浙江物产集团下周五将发行8亿元中期票据,期限三年

路透北京10月21日电---中国浙江省物产集团公司周五公告称,将于下周五(28日)在银行间市场簿记建档

发行8亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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浙江物产集团 14 8 3 10/28簿记建档 光大银行 AA+ 10/31 11/1

招商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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