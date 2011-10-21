〔企业并购〕萨博所有者拒绝中国企业的收购条件

* Swedish Automobile执行长称收购条件不可接受

* 如果中国企业放弃,他有B计划

* North Street的执行合伙人表示要挽救萨博

路透阿姆斯特丹10月21日电---汽车厂商萨博的东家Swedish Automobile SWAN.AS周五表示,已拒绝中国浙江青年莲花汽车公司和庞大汽贸集团(601258.SS)的收购提议.

"该收购提议是不可接受的,因其将会引发所有可以想见的控制权附加条款变化,而这可能意味着萨博的终结,"Swedish Automobile的执行长Victor Muller在接受路透电话采访时表示.

Muller不愿意透露对方的收购出价.他说,这两家中国汽车厂商仍对萨博有兴趣,他们应该遵守7月签署的协议条款,将合计持有在阿姆斯特丹上市的Swedish Automobile的53.9%股权.

负责萨博重组事务的管理者周四要求瑞典一家法院结束破产保护,而就在几小时前,一家投资公司承诺注入新的资金帮助维持萨博生存.

这并未影响赛车迷Alex Mascioli的热情.他周五对路透表示,其美国投资公司North Street Capital LP正在推进一项7,000万美元的交易,支撑萨博.

"我期待这项交易取得进展.我愿意为萨博竭尽全力,"North Street的执行合伙人Mascioli在接受电话采访时表示.

Muller说,他预期法院下周会对该案进行听证.他表示,他认为瑞典政府无意接管资金紧张的萨博.