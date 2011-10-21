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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:09 BJT

〔中国新债〕南山开发下周三将发行7亿元中期票据,期限五年

路透北京10月21日电---中国南山开发(集团)股份有限公司周五公告称,将于下周三(26日)在银行间市场

簿记建档发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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南山开发 25 7 5 10/26簿记建档 招商银行 AA+ 10/28 10/31

=============================================================================================(完)

南山开发集团旗下有上市公司深赤湾(000022.SZ) (200022.SZ)、深基地B(200053.SZ)和雅致股份(002314.SZ).

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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