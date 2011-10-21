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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:24 BJT

《外汇动态》美元兑泰铢触及阻力位,有望进一步上扬

0205GMT---美元兑泰铢THB=TH触及阻力位,因持续担心洪灾对泰国经济的影响,短线投资者继续伺机买进.

美元兑泰铢上涨0.5%,至31.04.稍早一度涨至31.05,此为本月早些时候自31.36跌至30.55的61.8%费波纳奇回档位.

若大举突破上述回档位,美元兑泰铢预计有可能向76.4%回档位31.170迈进.

"市场因洪灾受到惊吓.我仍倾向于逢低吸纳,"驻曼谷的一名交易员称,其并称汇价在30.85-30.90附近存在强劲支撑.(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

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