《外汇动态》美元兑泰铢触及阻力位,有望进一步上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0205GMT---美元兑泰铢THB=TH触及阻力位,因持续担心洪灾对泰国经济的影响,短线投资者继续伺机买进.
美元兑泰铢上涨0.5%,至31.04.稍早一度涨至31.05,此为本月早些时候自31.36跌至30.55的61.8%费波纳奇回档位.
若大举突破上述回档位,美元兑泰铢预计有可能向76.4%回档位31.170迈进.
"市场因洪灾受到惊吓.我仍倾向于逢低吸纳,"驻曼谷的一名交易员称,其并称汇价在30.85-30.90附近存在强劲支撑.(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。