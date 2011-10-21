《外汇动态》美元兑泰铢触及阻力位,有望进一步上扬

美元兑泰铢上涨0.5%,至31.04.稍早一度涨至31.05,此为本月早些时候自31.36跌至30.55的61.8%费波纳奇回档位.

"市场因洪灾受到惊吓.我仍倾向于逢低吸纳,"驻曼谷的一名交易员称,其并称汇价在30.85-30.90附近存在强劲支撑.(完)