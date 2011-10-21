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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:22 BJT

〔中国新债〕中国重型汽车集团下周三将发行13亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月21日电---中国重型汽车集团有限公司周五公告称,将于下周三(26日)在银行间市场

簿记建档发行13亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国重型 13 13 12 10/26簿记建档 中信银行 AA+ 10/28 10/31

汽车集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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