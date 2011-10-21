版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 11:47 BJT

〔中国货币市场〕回购利率窄幅波动,资金依旧宽松料短期维持盘整

路透上海10月21日电---中国银行间市场周五早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动,流动性宽松格局未改,除了跨月的14天期资金略显抢手之外,一天和七天资金供给均充足.

交易员并称,短期内影响资金面变动的因素不多,下周市场流动性有望保持稳定,预计回购利率亦将维持盘整走势.

"今天觉得还可以吧,隔夜的资金比较多,14天稍微紧一点,因为跨月,整体看还是宽松,挺好借的,"华东一银行交易员称.

上海一银行交易员则表示,本周公开市场回笼力度虽加大,但对资金的影响有限,在当前的宽裕局面下,只要公开市场操作不持续加力,资金面应该不会受到明显冲击.

本周公开市场三个月来首次实现净回笼,金额220亿元.此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0782 3.02 +5.82

七天CN7DRP=CFXS 3.4411 3.4671 -2.60

14天CN14DRP=CFXS 3.9900 3.9598 +3.02

---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0808 3.0189 +6.19

七天CHICNY7D=CFXS 3.4474 3.4818 -3.44

====================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐