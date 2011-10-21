〔中国货币市场〕回购利率窄幅波动,资金依旧宽松料短期维持盘整

"今天觉得还可以吧,隔夜的资金比较多,14天稍微紧一点,因为跨月,整体看还是宽松,挺好借的,"华东一银行交易员称.

上海一银行交易员则表示,本周公开市场回笼力度虽加大,但对资金的影响有限,在当前的宽裕局面下,只要公开市场操作不持续加力,资金面应该不会受到明显冲击.