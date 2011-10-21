俄罗斯总统梅德韦杰夫称希望利比亚实现和平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月20日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四表示，希望追捕卡扎菲行动的落定，能使利比亚实现和平，并建立一个民主政府。
他说道：“我们希望利比亚和平，希望治理（利比亚）国家的所有人、利比亚各部落不同代表，能够就权力分配达成最终协议，让利比亚成为现代化民主国家。”
梅德韦杰夫是在卡扎菲被擒报导出现後，在与到访的荷兰首相马克・吕特举行新闻发布会时作出的此番表态。
俄罗斯于9月1日承认利比亚“过渡委”为该国合法政府。3月份俄在联合国安理会决议表决中弃权，从而使西方对利比亚的军事干预获得通过。（完）
--编译：张敏 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。