俄罗斯总统梅德韦杰夫称希望利比亚实现和平

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月20日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四表示，希望追捕卡扎菲行动的落定，能使利比亚实现和平，并建立一个民主政府。

他说道：“我们希望利比亚和平，希望治理（利比亚）国家的所有人、利比亚各部落不同代表，能够就权力分配达成最终协议，让利比亚成为现代化民主国家。”

梅德韦杰夫是在卡扎菲被擒报导出现後，在与到访的荷兰首相马克・吕特举行新闻发布会时作出的此番表态。

俄罗斯于9月1日承认利比亚“过渡委”为该国合法政府。3月份俄在联合国安理会决议表决中弃权，从而使西方对利比亚的军事干预获得通过。（完）