〔澳新汇市〕澳元和新西兰元窄幅整理,关注欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月21日电---澳元和新西兰元周五走势迟滞,在狭幅区间内震盪,有关周末欧盟峰会是否能够出台欧债危机解决方案,正反讯息交替传出.
澳元兑美元AUD=D4报约1.0244美元,与纽约尾盘1.0235美元基本持平,今日迄今交投于1.0222-1.0262美元.
澳元由10月4日所及一年低位0.9388美元上涨约10%後,一直艰苦守住1.0200美元.汇价本周恐将下跌近1%,上周累计上扬5.8%.
新西兰元兑美元NZD=D4报0.7947美元,也陷于0.7925-0.7957美元的狭窄区间.汇价仍料在0.7860美元获得支撑,阻力料位于0.8016美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。