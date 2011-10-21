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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 10:42 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元窄幅整理,关注欧盟峰会

路透惠灵顿/悉尼10月21日电---澳元和新西兰元周五走势迟滞,在狭幅区间内震盪,有关周末欧盟峰会是否能够出台欧债危机解决方案,正反讯息交替传出.

澳元兑美元AUD=D4报约1.0244美元,与纽约尾盘1.0235美元基本持平,今日迄今交投于1.0222-1.0262美元.

澳元由10月4日所及一年低位0.9388美元上涨约10%後,一直艰苦守住1.0200美元.汇价本周恐将下跌近1%,上周累计上扬5.8%.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.7947美元,也陷于0.7925-0.7957美元的狭窄区间.汇价仍料在0.7860美元获得支撑,阻力料位于0.8016美元.

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