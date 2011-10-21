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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 11:33 BJT

澳洲经济指标总览--10月21日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 9月 +20.04 -10.4 11月10日

--全职 +10.08 -13.5

--兼职 +9.6 +3.1

失业率 5.2% 5.3%

就业参与率 65.6% 65.6%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日

出口物价(较前季) +4.0% +6.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% 10月26日

(较上年同期) +3.6% +3.3%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7%-r +0.9%

(较上年同期) -- +2.3%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.5%-r +0.8%

(较上年同期) -- +2.2%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 8月 +0.6% +0.5% 11月3日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 8月 顺差31 顺差18.17 11月8日

出口(较前月) +8% -1%

进口(较前月) +3% -1%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日

商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日 (完)

(较上年同期) +1.4% +1.0%

--整理 肖群英

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