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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 11:48 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线微升,欧盟峰会前市场保持谨慎

IFR悉尼10月21日电--美元兑日圆以外亚洲货币全线温和走升,因在本周末欧盟(EU)峰会及下周三公布决定前,市场人士回补所谓的风险仓位.

市场出现一些剧烈波动,欧元兑瑞郎下跌1.0%,受停止单被触发影响.同时,铜价上涨4.0%,市场人士表示中国正在支撑铜市.

美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘整体维持上涨基调.

据传印尼和台湾央行有进场干预本币汇率,稍後若发现其他国家央行也进行干预的话,不会令人感到意外.

市场(不一定是亚洲)继续预计,欧盟将达成主权/银行业债务问题的解决方案.

这从表面上来看似乎是种盲目的信念,我们仅能希望欧盟一定会拿出可以接受的方案,否则下周市况将很糟.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 白云

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