〔日本债市〕公债期货大多持平,关注欧盟峰会

路透东京10月21日电---日本政府公债期货周五大多持平,在交投相对清淡的情况下,可能陷入狭窄区间,因投资者等待有关欧洲领导人制定解决欧元区债务危机计划细节的更多迹象.

C 法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]