《外汇动态》美元/瑞郎和欧元/瑞郎下挫

一位交易员称,该走势受止损单推动,另一位交易员指出,有传闻称源自美国机构的买盘.第三位交易员认为,在欧元/瑞郎上日挫跌後,短期投机客或已轧平欧元/瑞郎的多头仓位.欧元/瑞郎上日下滑0.8%,为9月初以来最大单日跌幅.