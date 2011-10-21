版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 11:17 BJT

《外汇动态》美元/瑞郎和欧元/瑞郎下挫

0250GMT---美元/瑞郎和欧元/瑞郎下挫,美元/瑞郎一度挫跌1%.两货币对在跌破上日低位後加速跌势.

一位交易员称,该走势受止损单推动,另一位交易员指出,有传闻称源自美国机构的买盘.第三位交易员认为,在欧元/瑞郎上日挫跌後,短期投机客或已轧平欧元/瑞郎的多头仓位.欧元/瑞郎上日下滑0.8%,为9月初以来最大单日跌幅.

交易员提到,近日瑞士工会呼吁欧元/瑞郎升值,在本周稍早一直有臆测称欧元/瑞郎或将升越1.25水平.

在收复部分跌幅後,美元/瑞郎CHF=跌0.8%至0.8871.欧元/瑞郎EURCHF=R最新跌0.7%,报1.2233.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐