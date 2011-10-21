萨科齐喜得千金 取名"朱莉亚"

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎10月20日电---法国总统萨科齐周四表示，他和第一夫人卡拉・布吕尼(Carla Bruni)对他们女儿的出生感到非常高兴，称他们的喜悦之情难以言表。
萨科齐和总统办公室一直拒绝讨论布吕尼怀孕一事，尽管他们成为法国历史上首位在任期内迎来自己第一个孩子的总统夫妇。
布吕尼在她个人网站的简短声明中称，自女儿出生以来，她便收到了不计其数的祝福信息，并宣布他们已为女儿取名为"朱莉亚"(Giulia)。
萨科齐称，布吕尼母女两人情况安好。
萨科齐表示："所有已经为人父母的人都能理解我和卡拉感到的喜悦。人人也都能理解，这甚至是一种更深层次的喜悦，因为这是你独有的。"
英国首相卡梅伦和俄罗斯总统梅德韦杰夫均向萨科齐夫妇表示祝贺。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。