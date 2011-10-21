萨科齐喜得千金 取名"朱莉亚"

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎10月20日电---法国总统萨科齐周四表示，他和第一夫人卡拉・布吕尼(Carla Bruni)对他们女儿的出生感到非常高兴，称他们的喜悦之情难以言表。

萨科齐和总统办公室一直拒绝讨论布吕尼怀孕一事，尽管他们成为法国历史上首位在任期内迎来自己第一个孩子的总统夫妇。

布吕尼在她个人网站的简短声明中称，自女儿出生以来，她便收到了不计其数的祝福信息，并宣布他们已为女儿取名为"朱莉亚"(Giulia)。

萨科齐称，布吕尼母女两人情况安好。

萨科齐表示："所有已经为人父母的人都能理解我和卡拉感到的喜悦。人人也都能理解，这甚至是一种更深层次的喜悦，因为这是你独有的。"

英国首相卡梅伦和俄罗斯总统梅德韦杰夫均向萨科齐夫妇表示祝贺。（完）