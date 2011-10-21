中国敦促利比亚开启“包容性”政治过渡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月21日电---中国外交部周五表示，希望在卡扎菲身亡後，利比亚能够尽快开启"包容性政治过渡进程"。
利比亚临时政府宣布卡扎菲死讯後，外交部发言人姜瑜在外交部网站发布的声明中称："当前，利比亚的历史已经翻开了新的一页，我们希望利尽快开启包容性政治过渡进程，维护民族团结与国家统一，尽快实现社会稳定，并开展经济重建，使人民过上安宁、幸福的生活。"
由于对西方空袭行动反应冷淡，且中国企业还曾试图向卡扎菲出售武器，中国与利比亚临时政府关系一度紧张，但中国表示现在与利比亚关系恢复正常。
中国上月承认利比亚"国家过渡委员会"为利比亚"执政当局"，并表示"过渡委"承诺尊重中方经济利益。
中国在3月联合国安理会授权北约空袭利比亚行动的决议中，未使用否决权，但对空袭行动扩大表示谴责，并反复敦促卡扎菲政府与反对派达成妥协。（完）
--编译 张敏;发稿 张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。