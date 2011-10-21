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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 11:19 BJT

〔中国新债〕中国北车20亿一年短融延至下周二发行,因近期市场波动大

路透北京10月21日电---中国北车股份有限公司601299.SS周五公告称,原计划今日发行的

20亿元人民币一年期短期融资券,将推迟至下周二(25日)在银行间市场簿记建档发行,因近期市

场波动较大.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国北车 40 20 12 10/25簿记建档 中信银行 AAA 10/27 10/28

601299.SS

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 钟华; 审校 张喜良

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