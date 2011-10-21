〔路透专访〕哈尔滨银行称小额信贷占比逾六成,市场竞争趋白热化

* 哈尔滨银行称其小额贷款占比已逾60%

* 小企业信用风险未来呈上升趋势是挑战

路透北京10月21日电---在当前中小企业融资难及贷款利率水涨船高之下,定位于"小额信贷银行"的哈尔滨银行加大拓展小企业贷款领域,今年其小额信贷占比已逾60%.

该行小企业金融部副总经理杨德明周五接受路透专访时同时指出,小企业贷款市场未来竞争激烈,而小企业信用风险未来呈上升趋势将是业内面临的主要挑战.

"今年以来,随着国家政策导向和利润驱使,各家银行都开始进军小企业贷款领域,预计未来2-3年,小企业贷款市场争夺会呈白热化趋势."他称.

据他介绍,今年以来该行已给超过2万户小企业贷款,而全行贷款规模在566亿左右.其所在的小企业金融部对该行全行利润率贡献最高,截至9月末利息收入8.74亿,在全行贷款利息总收入中占32%.

体量较小的哈尔滨银行是近年来崛起于东北地区的一家新兴全国性股份制商业银行,目前拥有12家分行,21家村镇银行.该行近年来支持了6万个小企业客户成长.

截至2011年9月末,哈尔滨银行资产总额1,685亿元,小额信贷馀额375亿元,占全行信贷资产总额的63%;来自小额信贷的收入占全行信贷资产收入的62%.

**小企业信用风险呈上升趋势是挑战**

今年来中国推出的强有力的紧缩政策,令银行纷纷惜贷,民间借贷风潮蔓延,在民间资本最活跃的中国温州、鄂尔多斯、包头等地,均出现因高息借贷、资金链断裂,多家企业主"欠款跑路"或停产,不少专家学者认为,未来需警惕银行可能受到的一些冲击.[ID:nCN1989081]

"小企业未来一段时间内,信用风险呈增加趋势,包括民间借贷在一些地区盛行,对以小企业为主城商行的冲击和挑战都比较大,要提前做一些准备."杨德明称.

中国的金融领域是目前双轨制特点最明显的领域,在这种背景下,通过高额利息吸引体制内的资金(银行等)流到体制外(小额贷款公司、担保行、典当行、地下钱庄等),资金寻租现象也较明显.

杨德明认为,要减少上述现象,需要把控贷款的风险节点和流程控制.此外,银行要戒贪婪,"不怕银行求客户,就怕客户求银行.我们对小企业贷款利率平均是基准利率上浮30%."他称.

"有些银行对企业贷款利率都上浮至60-80%了,我们不怕客户在利息上跟我们讨价还价,反而怕什麽条件都接受的客户,实实在在做实业和去炒房投机的客户对利率反应差别很大."他称,银行不能简单的看利润.

他表示,城商行永远存在扩张冲动和利益冲动,在今年尤为明显,要克服这种利益导向的冲动.

截至目前,哈尔滨银行投放的近400亿元的小企业贷款中,不良贷款率0.7%.远低于全国小企业不良水平.(完)