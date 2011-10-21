版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 16:18 BJT

〔表格〕德国10月Ifo企业景气判断指数降至106.4,预估为106.3

路透10月21日电---德国经济智库Ifo周五公布的调查显示:

* 德国10月Ifo企业景气判断指数为106.4,路透预估为106.3

* 10月Ifo企业现况指数为116.7(预估为116.8),企业预期指数为97.0(符合预估)

以下为详细数据:

德国 2011年10月 2011年9月 2010年10月

企业景气 106.4 (107.4) 112.2

企业现况 116.7 117.9 115.4

企业预期 97.0 (97.9) 109.1

(完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[DE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 隋芬;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐