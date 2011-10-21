〔中国债市动态〕现券市场继续呈现暖意,金融债收益率领跌

路透上海10月21日电---中国银行间债市周五继续呈现暖意,金融债收益率领跌.三年央票发行利率下调助燃了市场乐观情绪,隐含税率较高的金融债成为投资者新宠.

市场对金融债的追捧也反映在新债的招标结果中.业内人士稍早透露,国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.30%,大幅低于此前4.42%的预测均值.

华中一券商交易员表示,三年央票是金融债的定价基准,"之前国债(收益率)跌的时候,因为有三年央票在那里杵着,金融债没怎麽动,现在可以看作是(价格)补涨."

他认为,三年央票对流动性是深度锁定的,目前经济情况下,预计央行还是会慎用.由此判断,如果三年央票发行不能放量,在需求推动下,其发行利率还有继续下行的可能.

在债市近期暖势及机构需求强劲下,中国央行周四公开市场三年央票发行利率逾15个月来首次下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗头的猜想顿起.

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该交易员还指出,现在的经济基本面是利好债市的,如果市场流动性能够保持宽松,现券收益率还有继续下跌的空间.

中国银行间市场周五早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动,流动性宽松格局未改,除了跨月的14天期资金略显抢手之外,一天和七天资金供给均充足.[ID:nCN1163850]

剩馀期限近七年年的农发行金融债110411券最新报价收益率CN110411=CFXM为4.22%/4.12%,上日尾盘为4.30%/4.12%;剩馀期限近10年的固息国债110015券最新报价收益率CN110015=CFXM为3.74%/3.66%,上日尾盘为3.76%/3.71%.(完)