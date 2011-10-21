〔新债招标〕中国国开行10年债利率远低预期,机构低位"抢债"(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增交易员评论和背景)
* 国开行10年期债中标利率4.30%,远低预期
* 市场做多氛围较浓,部分机构低标位"抢债"
* 首场认购倍数2.19倍
路透北京10月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]10年期固息金融债中标利率远低于预期.市场人士表示,近期做多氛围较浓,依据本期招标方式,部分机构在低标位"抢债",推动该期债结果低于二级市场水平.
业内人士透露,国开行周五上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.30%,大幅低于此前4.42%的预测均值,首场认购倍数为2.19倍.此前市场预测区间为4.37%-4.50%.
"我们感觉,这期债投机的力量会主导一些.交易户想着(後期利率)还会往下,感觉来机会了,就做一做呗!"北京一国有银行资深交易员称,"投资配置户也有刚性需求,即使不认可收益水平,永远不拿也不行啊!"
北京一基金固定收益总监亦表示,"大家看通胀等会下行,恐慌的情绪比较大,怕买不到东西;就往低投呗,投低点能拿点债.(收益率)往下?没啥空间了."
多位参与投标人士反馈的情况显示,本期新债中小机构需求旺盛,部分城市商业银行、农商行、基金、股份制银行参与较多,若干大行标位较得标利率会高一些.
而面对如此低的收益水平,上述北京大行交易员称,"交易户想着後期投资户接盘,但作为投资户,我们是不会接盘的;他们可能不会是接力棒的最後一棒,但我们也不会是."
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率分别报4.4438%.二级市场上,剩馀期限约9.81年的国开行固息债110244券最新双边报价CN110244=CFXM在4.40%/4.30%,较上日尾盘的4.48%/4.38%下跌.
该期债为国开行今年第58期金融债.具体条款如下:
第58期
---------------------------------------------------
招标总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 10月26日
起息日 10月26日
分销期 10月24日-10月26日
上市日 11月1日
基本承销额 有
付息频率 按年
---------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。