〔欧洲金融〕需要讨论ECB责任担不会仅仅打开印钞机--央行管委诺沃特尼

其还表示,无论是降息还是加息都有可能.

诺沃特尼在被问及中国和俄罗斯对欧元区二线国家债务的投资时表示,欧洲需要且有能力应对其自身问题.若中国愿意向欧洲提供帮助,将表示欢迎.另外中国已发现欧洲前景存在高度不确定性.(完)