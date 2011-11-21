〔欧洲金融〕需要讨论ECB责任担不会仅仅打开印钞机--央行管委诺沃特尼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透维也纳11月21日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示,欧洲央行决策者必须讨论央行下一步措施,但不会仅仅打开开关开始印钞.
其还表示,无论是降息还是加息都有可能.
诺沃特尼在被问及中国和俄罗斯对欧元区二线国家债务的投资时表示,欧洲需要且有能力应对其自身问题.若中国愿意向欧洲提供帮助,将表示欢迎.另外中国已发现欧洲前景存在高度不确定性.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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