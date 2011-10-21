更正:〔东京汇市〕欧元兑美元守住涨幅,但前景堪忧

(更正:因译文有误,小标之後第四段应改为...."要等到那波行情结束,快到11月末或12月初时,欧元才将小幅回落"....非"一旦那波行情结束,欧元将小幅回落,直至11月末或12月初")

* 止损交易打压美元兑瑞郎、欧元兑瑞郎

* 德法呼吁在两次峰会後达成协议

* 如果欧盟未能推出路线图,欧元料将下跌

* 德国Ifo企业景气判断指数或加剧经济忧虑

路透东京10月21日电---欧元周五守住在海外市场勉力赢来的涨幅,但走势看似脆弱,因在周末峰会召开前,欧洲领导人对欧债危机看法的分歧仍深.

美元及欧元兑瑞郎双双大跌.美元兑瑞郎一度跌1%.交易商指称原因为瑞郎止损买单,且有传言称一美资账户正购入瑞郎.

欧元兑美元EUR=最新报1.3774美元,迄今为止走势仍具韧性,且一直远离10月初所及九个月低点,尽管避险德债与其他欧洲国家公债收益率之差正不断走阔.

交易商称,这意味着投资者试图在峰会召开前使仓位保持接近中性,欧元区达成可靠方案的可能性不大,并表示卖压将可能在"会议结束的那一刻"再度浮现.

"德法领导人在关键的债务持有人扣减、银行重组资本以及欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容方式等问题上仍存在重大分歧."法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Simon Smollett表示.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]

"鉴于围绕本周末声明的固有风险,我们认为欧元/美元近期升向1.3914是短期转折点,下周将跌向1.3400."Smollett表示.

欧元可能在1.3700美元寻获支撑,据称有众多欧元买单挂在1.3650-1.3700美元水准间.

在上述水准下方,进一步的支撑位在100周移动均线切入位1.3669美元,周四曾短暂突破该水准,其後是本周稍早触及的日低1.3650美元,该水准附近有亚洲主权帐户需求,然後是1.3621美元,即欧元10月涨势的38.2%回档位,最後是9月12日低点1.3495美元.

参看欧元区债务危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

**部位平仓**

"昨天亚洲尾盘时,欧元看来会受到重创,因此有许多人做空.结果,当欧元因消息面因素而跳升後,他们全遭到轧仓,但是匆忙去卖掉空仓的时候,又碰上市场人气再度恶化,"日本一大型银行的资深现汇交易员称.

该交易员称,在这类震荡走势下,欧元对相关消息格外敏感,客户下单都非常迅速执行,没有人希望持有大规模部位被套牢,市场仓位在进入周末时呈现中性.

"欧元到12月初可能会跌至1.30美元附近.下跌仅是迟早的事情,所有人都试图避免在开跌时被抛下,"他说.

然而也有交易商揣测,若欧盟在第二次会议结束後公布危机应对计划,届时欧元可能会做出较大的即刻反应,要等到那波行情结束,快到11月末或12月初时,欧元才将小幅回落.

小时图的阻力位大致在1.3840美元附近,即贯穿周一所及一个月高位约1.3914美元和周三盘中高位1.3870美元的下降趋势线切入位.

市场关注定于0800GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数,该数据可能会引燃市场对欧洲最大经济体--德国的衰退忧虑.德国10月Ifo企业景气判断指数料将连续第四个月下降.

"此前有报导称,评级机构标准普尔周五将发布警告称,欧洲二次衰退可能危及法国AAA评级,而且可能导致西班牙、意大利、爱尔兰和葡萄牙的债信评级进一步被下调,而如果德国Ifo数据确实不佳,将加剧该消息产生的影响,"法国巴黎银行分析师在客户报告中提到.

欧元兑日圆EURJPY=R从低位104.83升至105.77.美元指数.DXY则从77.498跌至76.926.

美元/日圆JPY=持稳,最新报76.77日圆.

瑞郎停损买盘将美元/瑞郎CHF=在电子交易平台EBS推低至约0.8849的低位.在缩减部分跌势後,美元下跌0.6%,至0.8888.欧元兑瑞郎EURCHF=R跌0.8%至1.2224.美元/瑞郎和欧元/瑞郎在跌破上日盘中低位後加速跌势.

一交易商认为该走势是由短线投机客所推动.他们或因欧元/瑞郎上日大跌而轧平多头仓位.欧元/瑞郎上日下跌0.8%,为9月初以来最大单日跌幅.

纽约 当日 今年来 2010年

0428GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3777 1.3775 +0.01 +2.99 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.79 76.86 -0.09 -5.37 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.79 105.88 -0.09 -2.59 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8891 0.8948 -0.64 -4.76 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5794 1.5787 +0.04 +1.25 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0156 1.0160 -0.04 +1.90 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0214 1.0230 -0.16 +0.11 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7922 0.7930 -0.10 +1.68 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.430 78.620 -0.24 -5.59 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.830 60.950 -0.20 -3.83 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.28 121.35 -0.06 -4.25 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2885 1.2894 -0.07 -1.77 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/洪曦/王冠中/兰秀娟/戴素萍;审校 张荻/张涛/蔡美珍/丁琦/李爽

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