〔中国汇市〕人民币兑美元早盘上扬,关注化解欧债危机的欧盟峰会

* 人民币兑美元即期汇价小幅上扬

* 受中间价高开影响,购汇盘较弱

* 关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展

路透上海10月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘小幅上扬.受中间价高开影响,购汇盘较弱,整体呈淡市.但谨慎情绪令即期价格维稳在6.38以上.需关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展.

交易员认为,在欧债危机未有明确方向,美元仍是避险的最佳选择,因此美指近期仍将保持坚挺,从而令人民币升值承压,虽然央行有意促进人民币升值,但受外围市场多重因素制约,人民币单边升值恐难实现.

"欧债危机仍未解决,NDF和CNH都没有明显改善,国内人民币市场也很难独善其身,"上海一外资银行交易员称.

而针对下周汇市波动,交易员表示,近期即期价与中间价关联性减弱,反而客盘扰动,逐利的投机行为对市场产生影响,因此实际操作中,更多的是根据盘中变化作出即时买卖决策.

北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.3821元,上日收报6.3855元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为3.3628元,上日为6.3652元.

北京时间12:21,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4130/70,上日尾盘为6.3950元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4230/80元,上日尾盘报6.4200元.

欧元在周五亚洲早盘守住海外市场涨幅,但料将在窄幅区间内盘整,交易商在周末化解欧债危机的峰会前不愿大举建仓.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)