〔中国汇市〕人民币兑美元早盘上扬,关注化解欧债危机的欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 人民币兑美元即期汇价小幅上扬
* 受中间价高开影响,购汇盘较弱
* 关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展
路透上海10月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘小幅上扬.受中间价高开影响,购汇盘较弱,整体呈淡市.但谨慎情绪令即期价格维稳在6.38以上.需关注欧盟峰会对欧债危机的解决进展.
交易员认为,在欧债危机未有明确方向,美元仍是避险的最佳选择,因此美指近期仍将保持坚挺,从而令人民币升值承压,虽然央行有意促进人民币升值,但受外围市场多重因素制约,人民币单边升值恐难实现.
"欧债危机仍未解决,NDF和CNH都没有明显改善,国内人民币市场也很难独善其身,"上海一外资银行交易员称.
而针对下周汇市波动,交易员表示,近期即期价与中间价关联性减弱,反而客盘扰动,逐利的投机行为对市场产生影响,因此实际操作中,更多的是根据盘中变化作出即时买卖决策.
北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.3821元,上日收报6.3855元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为3.3628元,上日为6.3652元.
北京时间12:21,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4130/70,上日尾盘为6.3950元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4230/80元,上日尾盘报6.4200元.
欧元在周五亚洲早盘守住海外市场涨幅,但料将在窄幅区间内盘整,交易商在周末化解欧债危机的峰会前不愿大举建仓.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。