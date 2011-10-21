中国遭两车碾压女童今日离世

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月21日电---中国媒体周五报导称，遭两车碾压及路人漠视的中国两岁女童今日凌晨离世。这起事件激起了公众的愤怒，一些人指责中国现代社会道德沦丧。
中新社引述一家地方媒体网站的消息报导称，经医院全力抢救无效，王悦(小悦悦)在事件发生逾一周後于今日凌晨离世。
两名肇事司机都已被捕，但监控录像显示事故发生後多位冷漠的路人对女童遭难视若无睹，这激起网络微博用户如潮水般的谴责。
女童死亡消息很快就成为新浪微博头条热议话题。
一位博友写道："希望这个被社会遗弃的小天使，敲响唤醒中国道德教育的警钟。"
"这个世界太过冷漠，但愿小悦悦能在天堂找到爱。"
《广州日报》今日报导称，广东省委书记要求认真反思这次事件。
当前中国很多人对是否帮助身陷困境的人感到迷茫，他们担心受到无端牵连。此前曾有案例判定好心人向其帮助过的伤者支付巨额补偿。（完）
--编译 侯雪苹;发稿 王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。