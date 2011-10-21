〔澳新汇市〕澳元、新西兰元陷入窄幅区间,关注欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月21日电---澳元及新西兰元周五陷入窄幅区间,因不确定欧债危机解决方案是会在本周末欧盟峰会上还是会在下周得出.
澳元兑美元AUD=一直在1.0203-1.0262美元区间内,最新报1.0217美元,略低于纽约市场尾盘水准1.0235美元.澳元本周跌幅恐达1%,而上周则劲扬5.8%.
澳元自10月4日所及一年低点0.9388美元大涨约10%後,就一直难以在1.0300美元上方进一步上涨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。