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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 12:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元、新西兰元陷入窄幅区间,关注欧盟峰会

路透惠灵顿/悉尼10月21日电---澳元及新西兰元周五陷入窄幅区间,因不确定欧债危机解决方案是会在本周末欧盟峰会上还是会在下周得出.

澳元兑美元AUD=一直在1.0203-1.0262美元区间内,最新报1.0217美元,略低于纽约市场尾盘水准1.0235美元.澳元本周跌幅恐达1%,而上周则劲扬5.8%.

澳元自10月4日所及一年低点0.9388美元大涨约10%後,就一直难以在1.0300美元上方进一步上涨.

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