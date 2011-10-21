中国国务院总理温家宝：中缅应落实共识履行承诺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透北京10月21日电---中国国务院总理温家宝对缅甸副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）表示，中缅应在实施合作项目时遵守诺言，暗示密松大坝（Myitsone）分歧仍悬而未决。
中方公司将出资36亿美元兴建缅甸北部的密松大坝，该项目遭缅甸民众反对数周後，缅甸新平民总统吴登盛（Thein Sein）于上月宣布停建。
《人民日报》的报导称，温家宝会见吴丁昂敏乌时表示：“实施好中缅重大合作项目符合双方的共同利益。”
“双方要认真落实两国领导人达成的各项共识，切实履行承诺……确保中缅经贸合作健康顺利发展。”
吴丁昂敏乌与东盟国家领导人将出席在南宁举行的第八届中国-东盟博览会。
他并未提及密松大坝，但缅甸官员此前表示，会谈将涉及该议题。
《人民日报》称，吴丁昂敏乌表示，缅甸重视缅中合作，将“积极寻求解决问题的办法”。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。