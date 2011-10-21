〔中国企业〕中铝公司称向蒙古进口焦煤4,500万吨,首批焦煤已接收

路透上海10月21日电---中国最大的铝业公司--中国铝业公司网站显示,未来三年内,中铝公司将向蒙古每年进口优质焦煤1,500万吨.本周,首批来自该矿区的焦煤已抵达中国.

网站新闻稿指出,7月底,中国铝业公司同蒙古国有独资公司珍宝公司签约蒙古塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿东区长期贸易合同.蒙古塔本陶勒盖煤矿是目前世界上尚未开发的最大露天焦煤矿之一,距离中蒙边境口岸甘其毛都约270公里,资源量达64亿吨,探明储量约15亿吨.

蒙古国将塔本陶勒盖煤矿分为两部分发展,东区区域由Erdenes TT公司负责运营,该公司正计划上市筹资;西区区域正在向国际上的矿山发展商招标.

此前报导称,中国铝业公司与Erdenes TT在7月签订价值2.5亿美元的销售合同,销售塔本陶勒盖矿区东区的煤炭.中国铝业公司拟将上述煤炭的30%转售给日本贸易商伊藤忠商事(8001.T)和三井物产(8031.T),以及国有企业韩国矿业振兴公社(KORES).

中国铝业公司是沪港两地上市的中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司.(完)