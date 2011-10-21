〔东京美债〕10年期公债收益率持稳,关注欧盟峰会

路透新加坡10月21日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周五持稳,市场关注欧洲领导人是否将在未来数天召开的峰会上,推出令人信服的缓解该区债务危机的举措.

10年期公债价格上涨2/32,收益率US10YT=RR报2.179%,与周四美国尾盘基本持平,且接近本周迄今交投的2.294-2.077%区间中段.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]