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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 13:21 BJT

〔中国新债〕宁波原水集团下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月21日电---中国宁波原水集团有限公司周五公告称,将于下周三(26日)在银行

间市场簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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宁波原水集团 8 4 12 10/26簿记建档 浙商银行 AA 10/27 10/28

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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