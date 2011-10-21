〔中国货币市场〕回购利率窄幅波动,资金依旧宽松料短期维持盘整(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海10月21日电---中国银行间市场周五早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动,流动性宽松格局未改,除了跨月的14天期资金略显抢手之外,一天和七天资金供给均充足.
交易员并称,短期内影响资金面变动的因素不多,下周市场流动性有望保持稳定,预计回购利率亦将维持盘整走势.
"今天觉得还可以吧,隔夜的资金比较多,14天稍微紧一点,因为跨月,整体看还是宽松,挺好借的,"华东一银行交易员称.
上海一银行交易员则表示,本周公开市场回笼力度虽加大,但对资金的影响有限,在当前的宽裕局面下,只要公开市场操作不持续加力,资金面应该不会受到明显冲击.
本周公开市场三个月来首次实现净回笼,金额220亿元.此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间13:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0785 3.0200 +5.85
七天CN7DRP=CFXS 3.4410 3.4671 -2.61
14天CN14DRP=CFXS 3.9897 3.9598 +2.99
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0792 3.0189 +6.03
七天CHICNY7D=CFXS 3.4473 3.4818 -3.45
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0820 3.0230 +5.90
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4600 3.4700 -1.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9903 4.0100 -1.97
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0738 3.0100 +6.38
七天SHICNYSWD= 3.4342 3.4575 -2.33
三个月SHICNY3MD= 5.6170 5.604 +1.30
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--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。