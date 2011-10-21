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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 13:21 BJT

〔中国货币市场〕回购利率窄幅波动,资金依旧宽松料短期维持盘整(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月21日电---中国银行间市场周五早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动,流动性宽松格局未改,除了跨月的14天期资金略显抢手之外,一天和七天资金供给均充足.

交易员并称,短期内影响资金面变动的因素不多,下周市场流动性有望保持稳定,预计回购利率亦将维持盘整走势.

"今天觉得还可以吧,隔夜的资金比较多,14天稍微紧一点,因为跨月,整体看还是宽松,挺好借的,"华东一银行交易员称.

上海一银行交易员则表示,本周公开市场回笼力度虽加大,但对资金的影响有限,在当前的宽裕局面下,只要公开市场操作不持续加力,资金面应该不会受到明显冲击.

本周公开市场三个月来首次实现净回笼,金额220亿元.此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0785 3.0200 +5.85

七天CN7DRP=CFXS 3.4410 3.4671 -2.61

14天CN14DRP=CFXS 3.9897 3.9598 +2.99

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0792 3.0189 +6.03

七天CHICNY7D=CFXS 3.4473 3.4818 -3.45

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0820 3.0230 +5.90

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4600 3.4700 -1.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9903 4.0100 -1.97

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0738 3.0100 +6.38

七天SHICNYSWD= 3.4342 3.4575 -2.33

三个月SHICNY3MD= 5.6170 5.604 +1.30

====================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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