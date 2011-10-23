主要国家经济指标预测--10月24日****

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透10月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月23日(日)
2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 -- 逆差775.3
出口(较上年同期) -- +2.8%
进口(较上年同期) -- +19.2%
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.4%
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 47.65 48.2
服务业PMI 50.8 51.5
综合PMI -- 50.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 50.0 50.3
服务业PMI 49.5 49.7
综合PMI -- 50.8
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 48.0 48.5
服务业PMI 48.4 48.8
综合PMI 48.7 49.1
0900 欧元区工业订单(较上月) 8月 +0.5% -2.1%
(较上年同期) +5.8% +8.4%
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.43
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.7% +1.0%
(较上年同期) +4.9% +5.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月21日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 持平 +1.0%
出口物价(较前季) +4.0% +3.7%
0645 法国企业景气指数 10月 97 98
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.4 106.3
现况指数 116.7 116.8
预期指数 97.0 97.0
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 198.83 120.0
公共部门净借款(亿英镑) 113.84 121.5
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.2%[ID:nCN1168204]
(较上年同期) +3.2% +1.9%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 120.4 -- (完)
--整理 吴云凌/王丽鑫;审校 艾茂林
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。