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亚洲 | 2011年 10月 24日 星期一 07:42 BJT

****主要国家经济指标预测--10月24日****

路透10月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月23日(日)

2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 -- 逆差775.3

出口(较上年同期) -- +2.8%

进口(较上年同期) -- +19.2%

10月24日(一)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.4%

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 47.65 48.2

服务业PMI 50.8 51.5

综合PMI -- 50.2

0728 德国制造业PMI 10月初值 50.0 50.3

服务业PMI 49.5 49.7

综合PMI -- 50.8

0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 48.0 48.5

服务业PMI 48.4 48.8

综合PMI 48.7 49.1

0900 欧元区工业订单(较上月) 8月 +0.5% -2.1%

(较上年同期) +5.8% +8.4%

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.43

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.7% +1.0%

(较上年同期) +4.9% +5.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月21日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 持平 +1.0%

出口物价(较前季) +4.0% +3.7%

0645 法国企业景气指数 10月 97 98

0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.4 106.3

现况指数 116.7 116.8

预期指数 97.0 97.0

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 198.83 120.0

公共部门净借款(亿英镑) 113.84 121.5

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.2%[ID:nCN1168204]

(较上年同期) +3.2% +1.9%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 120.4 -- (完)

--整理 吴云凌/王丽鑫;审校 艾茂林

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