《企业看点》--10月21日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月21日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 澳洲金融评论报周五报导,澳洲在线广告公司Seek(SEK.AX)与麦格理资本(Macquarie Capital)(MQG.AX)计划将双方在华合资企业智联招聘在Nasdaq上市.[ID:nL3E7LK3CQ]

* 彭博报导称,若美国电话电报公司(T.N)以390亿美元收购T-Mobile USA的交易获得监管当局批准,则MetroPCS CommunicationsPCS.N将是前两者资产的热门竞购方. [ID:nN1E79J1WP]

* 日本经济新闻报导,三菱商事(8058.T)已收购Anadarko Petroleum Corp (APC.N)在利比亚一项油气开采项目10%的权益,三菱商事正在寻求开采西非海上油田的机会.[ID:nL3E7LK2VI]

* 华尔街日报援引知情人士消息称,美国证交所(SEC)正在检查对冲基金SAC Capital Advisors是否利用内幕消息从2009年强生(JNJ.N)收购Cougar Biotechnology的交易中牟利.[ID:nN1E79J080]

* 一德国杂志报导称,尽管数月争吵令福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)与日本铃木汽车(7269.T)的合作关系濒于破裂,但福斯汽车仍不准备放弃合作关系.[ID:nWEA8625]

* 全球第二大卫星运营商SESSESFg.LU执行长对德国某报称,计划投资逾30亿欧元(41亿美元)扩大拉美和亚洲市场.[ID:nL5E7LK0DN]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)