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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 13:40 BJT

〔澳洲股市〕回吐盘初升幅收低,欧盟峰会前交易清淡

路透10月21日电---澳洲股市周五回吐盘初涨幅,收跌0.1%.周末欧盟峰会在即,市场人气谨慎,交易淡静.

市场终结此前连续两周升势,本周收跌1.5%,因金属价格挫低以及欧元区债务疑虑打击矿业及金融类股.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收跌3点至4,141.9,为逾两周最低收位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 吴云凌

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