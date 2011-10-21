〔澳洲股市〕回吐盘初升幅收低,欧盟峰会前交易清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月21日电---澳洲股市周五回吐盘初涨幅,收跌0.1%.周末欧盟峰会在即,市场人气谨慎,交易淡静.
市场终结此前连续两周升势,本周收跌1.5%,因金属价格挫低以及欧元区债务疑虑打击矿业及金融类股.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收跌3点至4,141.9,为逾两周最低收位.(完)
--编译 石冠兰; 审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。