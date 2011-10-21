〔全球金市〕美国白银期货跳涨逾2%,追随黄金和期铜涨势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡10月21日电---美国白银期货SIcv1周五跳涨逾2%,至每盎司30.995美元,追随黄金和工业金属涨势.
美国期金GIcv1一度升1.1%至每盎司1,630.9美元,截至0540GMT,回落至1,629.9美元.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨4%,扭转上日猛跌近7%的颓势.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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