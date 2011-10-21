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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 13:56 BJT

〔全球金市〕美国白银期货跳涨逾2%,追随黄金和期铜涨势

路透新加坡10月21日电---美国白银期货SIcv1周五跳涨逾2%,至每盎司30.995美元,追随黄金和工业金属涨势.

美国期金GIcv1一度升1.1%至每盎司1,630.9美元,截至0540GMT,回落至1,629.9美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨4%,扭转上日猛跌近7%的颓势.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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