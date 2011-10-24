纽约严冬即将来临 “占领华尔街”运动将受考验

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月20日电---“占领华尔街”运动已进行近五个星期，在取得一些成果後，人们不禁要问：接下来怎麽办？

抗议活动开始後迅速扩大至全美，并在10月15日蔓延至全球，吸引各大媒体聚焦，不过现在开始面临新的挑战：如何应对媒体的轮番滋扰以及天气转冷？如何专注于示威的初衷？

Michael Kazin是乔治城大学社会运动教授，也是《异见》（Dissent）杂志主编之一，他说：“在某个时刻，跟任何一个策略安排一样，人们需要制定下步举措。任何运动都是如此。”

“我希望，示威者能放开思想讨论，如果多数人离开公园，下一步怎麽办。我认为，如果人们12月仍坐在公园里，媒体不会再感兴趣。”

进入上周後，“占领华尔街”运动有了目标，在10月15日展开全球示威。组织者提供时间、地点，甚至Twitter标签，以调动各地的示威者。

不过，这一目标实现後，再策划下一步大型活动的感觉已不再那麽强烈。示威活动组织者开始讨论11月5日进行“银行转帐日”行动，即活动支持者从各大银行提款，而存入存款互助会，但这也是两周後的事情。

示威运动势头似乎在逐渐减弱。据Trendistic公司，10月15日之後，Twitter“占领华尔街”标签下进行的活动稳步减少。而周三的一场大雨，也让约一半示威者离开曼哈顿祖科提公园（Zuccotti Park）。

工会组织者、资深示威者Louis Guida称：“在冬天，要保持和纽约广场上相同的示威规模将会很难，但我认为，示威活动正变得更灵活。可能不会有上千人整个冬季在公园露营（示威），但这又不是露营旅行，这是示威运动。”

“占领华尔街”的示威者还要面对纽约警方，而最大的威胁可能来自于纽约的严冬。本周夜间温度已经接近于冰冻温度，而正式算起来纽约的冬天还要在两个月後的12月开始。

很多专业人士称，示威者可能面临与很多城市无家可归者同样的风险。

另一些严寒天气专家提供了多数纽约人熟知、而一些人不太在意的御寒经验。

“头部脂肪含量很少，”昔日狗拉雪橇教练Amy Saxton称，“头部就像你身体的烟囱。热量向上流失，从头部流失到体外。头部保暖最重要。手套比大衣重要，而帽子比手套更重要。一定要戴帽子、戴帽子、戴帽子。”（完）