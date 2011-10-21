〔中国新债〕内蒙古托克托发电公司推迟至下周五发10亿元一年期短融

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月21日电---中国内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司周五最新公告称,将
推迟至下周五(28日)在银行间市场簿记建档发行10亿元人民币一年期短期融资券.该期债券
原计划在周四(20)发行.
公告此前称,由于近期债券市场波动较大,利率不断变化,拟延期发行本期债券.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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内蒙古托克托 10 10 12 10/28簿记建档 国开行 AA+ 10/31 11/1
发电公司
===========================================================================================(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 钟华; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。