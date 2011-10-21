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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 13:55 BJT

〔中国新债〕内蒙古托克托发电公司推迟至下周五发10亿元一年期短融

路透北京10月21日电---中国内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司周五最新公告称,将

推迟至下周五(28日)在银行间市场簿记建档发行10亿元人民币一年期短期融资券.该期债券

原计划在周四(20)发行.

公告此前称,由于近期债券市场波动较大,利率不断变化,拟延期发行本期债券.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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内蒙古托克托 10 10 12 10/28簿记建档 国开行 AA+ 10/31 11/1

发电公司

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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