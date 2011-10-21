〔东京汇市〕欧元兑美元守住涨幅,但前景不佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元和欧元兑瑞郎下跌,受止损交易拖累
* 德法号召在两次峰会後达成协议
* 若欧盟未能推出路线图,欧元料将下跌
* 标普称或将下调五个欧洲国家评级
* 德国Ifo企业景气判断指数或加剧经济忧虑
路透东京10月21日电---欧元周五守住在海外市场勉力赢来的涨幅,但走势看似脆弱,因在周末峰会召开前,欧洲领导人对欧债危机看法的分歧仍深.
欧元兑美元EUR=报1.3786美元,持续远离10月初所及九个月低点,尽管避险德债与其他欧洲国家公债收益率之差正不断走阔.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。