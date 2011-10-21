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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 14:07 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元守住涨幅,但前景不佳

* 美元和欧元兑瑞郎下跌,受止损交易拖累

* 德法号召在两次峰会後达成协议

* 若欧盟未能推出路线图,欧元料将下跌

* 标普称或将下调五个欧洲国家评级

* 德国Ifo企业景气判断指数或加剧经济忧虑

路透东京10月21日电---欧元周五守住在海外市场勉力赢来的涨幅,但走势看似脆弱,因在周末峰会召开前,欧洲领导人对欧债危机看法的分歧仍深.

欧元兑美元EUR=报1.3786美元,持续远离10月初所及九个月低点,尽管避险德债与其他欧洲国家公债收益率之差正不断走阔.

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